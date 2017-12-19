Непобежденная уроженка Казахстана подписала контракт с промоутером Эюбова
19 декабря 2017, 09:22
Кристина Хаммер - чемпионка мира в среднем весе по версиям WBC и IBO.
Чемпионка мира в среднем весе по версиям WBC и IBO Кристина Хаммер (22-0, 10 KO) подписала контракт с промоутерской компанией Salita Promotions, сообщает Zakon.kz со ссылкой на WorldBoxingNews.net.
Дебютный бой Кристины в США состоится 12 января в Вероне в штате Нью-Йорк. Владельцем Salita Promotions является бывший боксер Дмитрий Салита, который также представляет интересы непобежденного казахстанца Бахтияра Эюбова.
27-летняя Кристина Хаммер родилась в Новодолинке (Карагандинская область). Позднее она переехала в Дортмунд. Сейчас она уже завоевала известность в Европе под именем "Леди Хаммер".
Фото naturalhighmag.be
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