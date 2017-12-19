Во вторник казахстанцев ждут осадки
Синоптики прогнозируют местами сильный ветер и туман.
Во вторник, 19 декабря, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ряде регионов, передает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».
На большей территории Казахстана сохраняется погода без осадков. На юге и юго-востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами ожидаются осадки. Местами ожидается туман, на юго-востоке усиление ветра.
В Алматинской области в районе Алакольских озер - усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами туман. В Жамбылской области ожидается местами туман, ветер 15-20 м/с. В Акмолинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Алматы -1°, ясно.
В Астане -14°, ясно.
Полный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото с сайта vestiprim.ru
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