Во вторник казахстанцев ждут осадки

Во вторник, 19 декабря, синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ряде регионов, передает Zakon.kz со ссылкой на «Казгидромет».

На большей территории Казахстана сохраняется погода без осадков. На юге и юго-востоке республики с прохождением фронтальных разделов местами ожидаются осадки. Местами ожидается туман, на юго-востоке усиление ветра.

В Алматинской области в районе Алакольских озер - усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами туман. В Жамбылской области ожидается местами туман, ветер 15-20 м/с. В Акмолинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

В Алматы -1°, ясно.

В Астане -14°, ясно.

Полный прогноз погоды смотрите здесь.

Фото с сайта vestiprim.ru