Атамбаева выдвинут в лидеры правящей партии Кыргызстана

Социал-демократическая партия Кыргызстана (СДПК) проведет в конце января 2018 года свой съезд, на котором изберет лидера партии, пишет СНЦА.

Как сообщил заместитель председателя СДПК, руководитель аппарата президента КР Фарид Ниязов, на данный пост пока рассматривается только одна кандидатура – экс-президента страны Алмазбека Атамбаева.

- В СДПК нет других кандидатов. Количество кандидатов не ограничено, но социал-демократы едины во мнении – это Алмазбек Атамбаев. Других вариантов нет.

СДПК – партия власти в КР. Во время президентства Алмазбека Атамбаева ее возглавляли экс-торага Жогорку Кенеша Чыныбай Турсунбеков и Фарид Ниязов. Но ни один из них не являлся лидером партии.

Полномочия Алмазбека Атамбаева в качестве президента КР закончились 24 ноября с официальным вступлением в эту должность нового главы государства Сооронбая Жээнбекова, выдвинутого на этот пост СДПК.

Фото с сайта centralasian.org