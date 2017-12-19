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Дизайнер показала эскизы свадебного платья невесты принца Гарри

19 декабря 2017, 10:25

Все представленные наряды включают длинные рукава — традиционный атрибут королевских невест.

Портал TMZ показал эскизы свадебного платья, в котором Меган Маркл может выйти замуж за принца Гарри. Заказ на подвенечный наряд для американской актрисы получила израильский дизайнер Инбаль Дрор, пишет Лайф.

В понедельник кутюрье подтвердила информацию о том, что с ней связывались представители британской королевской семьи, и показала три наброска, которые отправила в ответ на запрос.

Если Александр Маккуин сшил для Кейт Миддлтон строгое платье, то израильский дизайнер предложила Маркл облегающий вариант. Интересно, что все её эскизы включают длинные рукава — традиционные для королевских невест.

Инбаль Дрор не в первый раз обшивает известных особ. Так, в 2016 году она одевала Бейонсе для "Грэмми" и подбирала наряд Наоми Уоттс.

Напомним, свадьба принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл назначена на 26 мая 2018 года.

Фото: TMZ.com


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