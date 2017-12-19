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КНБ и Следственный комитет РФ договорились о совместных расследованиях

19 декабря 2017, 11:15

Комитет нацбезопасности Казахстана и Следственный комитет России намерены сотрудничать по противодействию новым вызовам и угрозам.

Глава КНБ Казахстана Карим Масимов и председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин провели встречу и обсудили сотрудничество между двумя ведомствами, сообщает РИА Новости со ссылкой на сообщение СК.

"Стороны отметили необходимость координации усилий по противодействию новым вызовам и угрозам, включая возможность проведения совместных расследований", — говорится в сообщении.

Такая возможность отражена в соглашении о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств — участников СНГ.

Фото КНБ РК


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