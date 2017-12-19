Дагестанка испробовала на отце несколько видов казни и смыла труп в унитаз

В настоящее время дело направлено в суд.

Следственными органами СК по Дагестану завершено расследование дела о жестоком убийстве жительницей Махачкалы своего отца. Об этом сообщает сайт СУ СК по республике.

Установлено, что в октябре 2016 года по мотивам личной неприязни женщина подсыпала в еду своего отца 40 таблеток «Феназепама». Увидев, что мужчина не умер, дочь стала избивать его скалкой по голове. Когда скалка сломалась, она взяла сковородку, а потом задушила отца матерчатой салфеткой.

В течение следующих двух дней женщина расчленила труп. Часть останков она смысла в унитаз, а часть захоронила на кладбище в Махачкале.

В настоящее время дело направлено в суд.

13 декабря сообщалось, что бомж в Чите пытался отравить двух бездомных из-за желания завладеть складом металлолома, на котором они обитали. Когда отравить мужчин не удалось, бомж заживо сварил их в кипятке в люке теплоузла.

Фото: Alexey Sukhorukov / Xinhua / Globallookpress.com