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В Алматы начался пожар

19 декабря 2017, 12:23

Как выяснилось, загорелся пентхаус на крыше 9 -этажного жилого дома.

В Алматы днем во вторник, 19 декабря, произошел пожар, передает корреспондент Zakon.kz.

Как уточнили в ДЧС, в 11:46 на пульт "101" поступило сообщение о том, что виден дым с кровли ЖК "Триумф" по адресу: мкр. "Самал-2", д.63.

Первые пожарные расчеты прибыли к месту вызова уже через 7 минут, в 11:53 часов.

Силы и средства наращивались по повышенному номеру вызова. К моменту прибытия пожарных к месту вызова обстановка была следующая: на крыше 9 этажного жилого дома наблюдалось сильное задымление.

В ходе тушения пожара эвакуировано 50 человек, из них 3 детей.

Как выяснилось, произошло горение пентхауса на крыше 9-этажного жилого дома.

Пожар локализован в 12:21 часов и ликвидирован в 12:44 часов. Площадь пожара составила 40 кв.м.

Жертв и пострадавших нет.


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