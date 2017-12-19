Эксперт по криптовалюте продал все биткоины

Один из основателей известного сайта о криптовалюте Bitcoin.com Эмиль Ольденбург, по его словам, продал все свои биткоины. Об этом сообщает tjournal.ru.

Как заявил Ольденбург, вложения в биткоин — самые рискованные, в том числе из-за высоких комиссий и задержек с операциями.

«Когда люди поймут, как работает биткоин, они начнут его продавать», - сказал эксперт.

Как отмечает Business Insider, комиссия за транзакцию при операциях с биткоинами увеличивается почти на 70% в месяц. Подтверждение каждой операции занимает в среднем четыре с половиной часа.

На сегодняшний день стоимость биткоина превысила 19 тысяч долларов.