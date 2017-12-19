В Алматы на 91 году жизни скончалась педагог Бисенгалиева и Мусаходжаевой

Педагог, воспитавший большинство знаменитых казахстанских скрипачей, ушла из жизни на 91-м году жизни, передает корреспондент МИА «Казинформ».

О кончине знаменитого казахстанского педагога, наставника многих известных казахстанских скрипачей Нины Михайловны Патрушевой стало известно ночью. Информацию подтвердили сотрудники РССМШИ имени Байсеитовой и КНК имени Курмангазы.

Нина Михайловна Патрушева - профессор, заслуженный деятель РК, заслуженный учитель РК, была награждена орденом «Достык», кавалер Ордена Трудового Красного знамени, обладатель Независимой премии «Тарлан» (2001 год).

В 1947 году окончила Красноярскую консерваторию, работала до 1949 года в оркестре Красноярского драматического театра. В 1949 году поступила в Алматинскую государственную консерваторию в класс профессора Вениамина Хесса, окончила ее с отличием в 1954 году. С 1951 года начала свою педагогическую деятельность.

За время работы в Республиканской средней специализированной музыкальной школе имени Байсеитовой Нина Михайловна воспитала целую плеяду выдающихся скрипачей.

Ее выпускниками являются лауреаты международных конкурсов: Народные артистки РК, профессоры Гаухар Мурзабекова, Айман Мусаходжаева, Заслуженный деятель РК, профессор Марат Бисенгалиев, известный музыкант Ержан Кулибаев и многие другие музыканты.

Патрушева более 40 лет возглавляла скрипичное отделение в школе, вела ансамбль скрипачей, достигший в своей игре невероятных высот ансамблевого музицирования, параллельно работала в консерватории. Музыканты называли ее заботливо мамой всех скрипачей Казахстана.

Нина Михайловна работала в школе до середины 2015 года, уйдя с работы по состоянию здоровья. 20 января 2018 года ей бы исполнился 91 год. Прощание с Ниной Михайловной Патрушевой состоится 21 декабря в 10:00 в Казахской государственной филармонии имени Жамбыла в Алматы.

Фото из открытых источников