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Аноним «заминировал» офис в центре Алматы

19 декабря 2017, 13:30

Шутнику грозит до шести лет лишения свободы.

Службы и подразделения алматинской полиции, а также городских служб экстренного реагирования проводят проверочные мероприятия по поступившему анонимному звонку о точ, что якобы заминирован один из офисов, расположенных на пересечении проспекта Толе би и улицы Байтурсынова. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Параллельно оперативные службы полиции, а также спецслужбы проводят комплекс мероприятий по установлению личности звонившего, а также его задержанию.

В связи с чем полиция призывает граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и с понимаем отнестись к проводимым службами мерам безопасности.

Вместе с тем, ДВД города Алматы в очередной раз напоминает о том, что сообщение заведомо ложных сведений об акте терроризма являются преступлением и влекут за собой уголовную ответственность. Согласно ст. 273 УК РК, за данные противоправные действия предусмотрено до шести лет лишения свободы.


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