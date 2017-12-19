В Алматы произошла жесткая авария
Водитель Camry не справился с рулевым управлением.
Днем во вторник, 19 декабря, в Алматы произошло ДТП с участием двух автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.
Автомобиль Toyota Camry двигался в восточном направлении по проспекту Абая. На участке дороги между улицами Алтынсарина и Мате Залки, по словам водителя, его подрезал неустановленный автомобиль. Уходя от столкновения, мужчина ударил по тормозам и вывернул руль влево. Он врезался в разделительный забор между полосами встречного движения.
Осколки разделительного заборчика, разлетаясь, ударили по автомашине Nissan Qashqai, который двигался по встречной полосе.
В аварии пострадал водитель Camry. После осмотра прибывшими на место происшествия медиками было принято решение не госпитализировать пострадавшего.
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