В Алматы произошла жесткая авария

Водитель Camry не справился с рулевым управлением.

Днем во вторник, 19 декабря, в Алматы произошло ДТП с участием двух автомобилей, передает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Toyota Camry двигался в восточном направлении по проспекту Абая. На участке дороги между улицами Алтынсарина и Мате Залки, по словам водителя, его подрезал неустановленный автомобиль. Уходя от столкновения, мужчина ударил по тормозам и вывернул руль влево. Он врезался в разделительный забор между полосами встречного движения.

Осколки разделительного заборчика, разлетаясь, ударили по автомашине Nissan Qashqai, который двигался по встречной полосе.

В аварии пострадал водитель Camry. После осмотра прибывшими на место происшествия медиками было принято решение не госпитализировать пострадавшего.