Полиция Астаны борется с незаконной пиротехникой

Продажа таких изделий должна производиться только через специализированные магазины, имеющие соответствующую лицензию.

В Астане полицейскими проводится работа по пресечению незаконной торговли пиротехническими изделиями, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу столичного ДВД

Полиция столицы в преддверии новогодних праздников активизировала работу по соблюдению юридическими и физическими лицами порядка хранения, учета, использования, перевозки, уничтожения, ввоза и вывоза пиротехнических изделий.

Для предотвращения незаконной реализации пиротехники полицейскими ежедневно отрабатываются места стихийной торговли, проводятся мероприятия по установлению оптовых поставщиков не сертифицированной продукции.

Полицейские напоминают, что реализация пиротехнических изделий должна производиться только через специализированные магазины, имеющие соответствующую лицензию.

Чтобы исключить травматизм среди детей, полицейские, охраняющие общественный порядок, участковые инспекторы и школьные инспекторы полиции будут пресекать использование пиротехнических изделий несовершеннолетними, в том числе на территориях учебных заведений.

В рамках ОПМ «Пиротехника», которое проводится с 19 декабря по 3 января, полицейские совместно с сотрудниками ДЧС проведут разъяснительную работу с руководителями увеселительных заведений, с дошкольными и общеобразовательными учреждениями столицы по соблюдению правил противопожарной безопасности и недопущению использования пиротехнических изделий.

При выявлении фактов незаконного использования пиротехники нарушители привлекаются к административной ответственности по ст.436 ч.2,3 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» (…запуск пиротехнических веществ и изделий в населенных пунктах, нарушающих покой физических лиц). Штраф предусматривает наказание в размере 10 МРП с конфискацией пиротехнических устройств.

Те же действия, совершенные несовершеннолетними в возрасте до 16 лет, влекут предупреждение или штраф на родителей или лиц, их заменяющих, в размере 10 месячных расчетных показателей с конфискацией пиротехнических устройств.

Также по статье 483 ч.1и 2 за нарушение порядка хранения, учета, использования, перевозки, торговли, ввоза и вывоза гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП, на субъектов малого предприятия – 10 МРП, среднего бизнеса - 15 МРП и крупного предприятия - 45 МРП.

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