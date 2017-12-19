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Мик Джаггер бросил 22-летнюю возлюбленную ради годовалого сына

19 декабря 2017, 14:29

74-летний рок-музыкант решил заняться воспитанием своего восьмого сына, которого родила ему год назад балерина Мелани Хемрик.

Совсем недавно зарубежные СМИ подловили вокалиста легендарной группы Rolling Stones Мика Джаггера в обществе молодого продюсера Нур Альфаллой. Пару видели вместе в Париже, где у The Rolling Stones проходил концерт в рамках нового тура. После выступления Мик и Нур улетели одним рейсом в США.

Однако спустя пару месяцев 74-летний Джаггер решил прервать эти отношения. Причиной стал годовалый сын Деверо Октавиан Бэзил, которому рок-звезда собирается посвятить всё своё время.

Балерина Мелани Хемрик родила Джаггеру восьмого сына в начале декабря прошлого года. Через некоторое время музыкант закрутил роман с 22-летней девушкой-продюсером Нур Альфаллой и ушёл от Хемрик, а через несколько месяцев одумался и вернулся воспитывать маленького сына.

Несмотря на свою бурную личную жизнь, официально Мик Джаггер был женат всего дважды — на актрисе Бьянке Джаггер и на модели Джерри Холл. В общей сложности у Джаггера восемь детей: один ребёнок от Бьянки, четверо от Холл и ещё трое внебрачных.


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