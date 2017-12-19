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На ВОАД в Алматы Mitsubishi протаранил Daewoo и опрокинулся

19 декабря 2017, 15:19

В аварии пострадала женщина, ее госпитализировали.

Днем во вторник, 19 декабря, в Алматы на проспекте аль-Фараби произошла авария с участием двух автомашин, пострадал один человек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Автомобиль Mitsubishi Pajero io двигался в восточном направлении по аль-Фараби. Как рассказали сидевшие в автомобиле люди, перед ними ехала "ГАЗель". В месте, где проспект переходит в ВОАД, водитель крупногабаритной машины внезапно свернул вправо, чтобы уйти в разворот на проспект Достык. В этот момент водителю Mitsubishi открылся вид на дорогу, но отреагировать он не успел: дело в том, что на полосе перед ним стоял сломавшийся Daewoo Gentra. Машина была на аварийке.

От удара сзади Daewoo откинуло в левый ряд на отбойник, а Mitsubishi опрокинулся на бок.

Очевидцы ДТП остановились, помогли участникам аварии вылезти из машин, перевернули Mitsubishi на колеса.

Прибывшие на место сотрудники полиции откатили машины в стороны, поскольку на проспекте после аварии образовался затор.

Пострадала женщина, находившаяся в Daewoo. Ее госпитализировали.


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