Житель Алматинской области жестоко избил пожилую мать

Сельчанину из Алматинской области грозит срок за избиение пожилой матери, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД региона.

В полиции сообщили, что к уголовной ответственности привлекается 42-летний мужчина, по вине которого в сельскую больницу попала пожилая женщина, приходящаяся ему родной матерью.

Факт зарегистрирован в селе Кеген Раимбекского района. 18 декабря к местным медикам обратилась 67-летняя женщина, которой диагностировали побои, сопряженные с сотрясением головного мозга.

Потерпевшая вначале попыталась скрыть, где и каким образом она получила травмы. Но стражи порядка все же установили, что телесные повреждения пожилой женщине нанесены ее собственным сыном, 1975 года рождения, проживающим в одном доме вместе с матерью. Мужчину тут же задержали и доставили в районную полицию.

«По указанному факту полицейскими Раимбекского РОВД сейчас начато уголовное расследование, на время которого в отношении задержанного мужчины применена мера процессуального принуждения «Обязательство о явке», - отметили в пресс-службе.

Полицейские выяснили, что подозреваемый избил свою престарелую мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, и во время ссоры бросил в нее кочергу, которая попала женщине в голову.