Узбекский автомойщик стал чемпионом мира по кикбоксингу

Шер примечателен тем, что совмещал подготовку к боям на турнире TNA с работой на автомойке.

Кикбоксер из Узбекистана Шер Мамазулунов, представляющий команду Vityaz Fight, стал чемпионом мира по версии TNA, которая подразумевают использование только ударной техники ведения боя, заимствованной из таких видов единоборств, как карате, муай-тай и кикбоксинг, сообщает «Чемпионат».

Перед боем у Мамузунова спросили о его ожиданиях от встречи с главным панчером турнира, который, по слухам, уже подписал контракт с GLORY:

"Бой будет очень жарким, я собираюсь прессинговать его на протяжении всего боя. О сопернике и его былых успехах я не думаю, к бою абсолютно точно готов!"

Шер примечателен тем, что совмещал подготовку к боям на турнире TNA с работой на автомойке, но это ему не помешало выиграть 3 боя у более именитых соперников и выйти в финал турнира.

Во всех предыдущих боях уроженца Узбекистана называли явным аутсайдером - в этом ситуация не изменилась и перед предстоящим финалом. Тем не менее, из боя Шер вышел победителем.