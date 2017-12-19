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Два пассажирских автобуса столкнулись в Астане

19 декабря 2017, 15:33

Авария произошла возле остановки на улице Сейфуллина, пострадали два человека

В Астане маршрутный автобус въехал в остановку после столкновения с другим общественным транспортом, сообщили Sputnik в пресс-службе столичного ДВД.

По информации полицейских, ДТП произошло на улице Сейфуллина.

"18 декабря около 9.00 часов водитель маршрута №26 при въезде на остановочный комплекс "Астаналык базар" допустил столкновение с маршрутным автобусом №40. В результате ДТП в медицинское учреждение доставлены и после оказания медицинской помощи отпущены домой кондуктор автобуса 40-го маршрута и пассажир автобуса №26", — рассказали в департаменте.

По факту ДТП проводится дознание.

Фото Sputnik


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