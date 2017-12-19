О соблюдении сроков на подачу жалобы в суд на действие (бездействие) судебного исполнителя

Статьей 250 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - «ГПК РК») установлен срок на подачу жалобы на действие (бездействие) судебного исполнителя, который составляет 10 рабочих дней со дня совершения действия или со дня, когда лицу стало о нем известно.

На практике распространены случаи, когда заявитель обращается в суд с жалобой на действие (бездействие) судебного исполнителя и при этом не указывает в жалобе, и не прикладывает доказательство того, когда ему стало известно о принятом судебным исполнителем решении или совершенном им действии (бездействии).

Обязанность доказывания времени, когда заявителю стало известно о принятом решении, совершенном судебным исполнителем действии (бездействии) возлагается на заявителя.

В соответствии с п.4 Нормативного Постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 31.03.2017 г. №1 «О применении судами некоторых норм законодательства об исполнительном производстве» сторона, обратившаяся в суд, обязана предоставить доказательства того, когда ей стало известно о совершенном судебным исполнителем действии (бездействии), отказе в совершении действия.

Также распространены случаи, когда заявителем пропущен, установленный ст.250 ГПК РК срок на подачу жалобы, но при этом ходатайство о восстановлении пропущенного срока заявителем не составляется и не прикладывает указанное ходатайство к приложению жалобы.

Установленный ст.250 ГПК РК срок подачи жалобы является процессуальным сроком и на него распространяются положения, предусмотренные главой 10 ГПК РК.

Если заявителем установленный ст.250 ГПК РК срок на подачу жалобы пропущен, то ему следует вместе с подачей жалобы приложить также ходатайство о восстановлении пропущенного срока.

В противном случае, суд будет вынужден вернуть жалобу заявителю.

В соответствии с п.4 Нормативного Постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 31.03.2017 г. № 1 «О применении судами некоторых норм законодательства об исполнительном производстве» из смысла частей первой и второй статьи 124 ГПК следует, что право на совершение процессуального действия погашается с истечением установленного законом процессуального срока. Поэтому, если взыскателем или должником подана жалоба по истечении срока, установленного частью первой статьи 250 ГПК, и отсутствует ходатайство о восстановлении пропущенного срока, жалоба не принимается в производство суда и возвращается заявителю определением суда в соответствии со статьи 124 ГПК.

Но даже если суд возвратил жалобу заявителю в связи с пропущенным сроком, то гражданин вправе повторно обратиться в суд с жалобой с приложением ходатайства о восстановлении пропущенного срока.

Восстановление пропущенного срока будет решаться судом на стадии принятия жалобы в судебном заседании, в соответствии с ч.2 ст.126 ГПК РК, которая предусматривает, что сроки, установленные ГПК РК, могут быть восстановлены судом, если они пропущены по причинам, признанными судом уважительными.