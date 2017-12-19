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О соблюдении сроков на подачу жалобы в суд на действие (бездействие) судебного исполнителя

 

Статьей 250 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - «ГПК РК») установлен срок на подачу жалобы на действие (бездействие) судебного исполнителя, который составляет 10 рабочих дней со дня совершения действия или со дня, когда лицу стало о нем известно.

На практике распространены случаи, когда заявитель обращается в суд с жалобой на действие (бездействие) судебного исполнителя и при этом не указывает в жалобе, и не прикладывает доказательство того, когда ему стало известно о принятом судебным исполнителем решении или совершенном им действии (бездействии).

Обязанность доказывания времени, когда заявителю стало известно о принятом решении, совершенном судебным исполнителем действии (бездействии) возлагается на заявителя.

В соответствии с п.4 Нормативного Постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 31.03.2017 г. №1 «О применении судами некоторых норм законодательства об исполнительном производстве» сторона, обратившаяся в суд, обязана предоставить доказательства того, когда ей стало известно о совершенном судебным исполнителем действии (бездействии), отказе в совершении действия.

Также распространены случаи, когда заявителем пропущен, установленный ст.250 ГПК РК срок на подачу жалобы, но при этом ходатайство о восстановлении пропущенного срока заявителем не составляется и не прикладывает указанное ходатайство к приложению жалобы.

Установленный ст.250 ГПК РК срок подачи жалобы является процессуальным сроком и на него распространяются положения, предусмотренные главой 10 ГПК РК.

Если заявителем установленный ст.250 ГПК РК срок на подачу жалобы пропущен, то ему следует вместе с подачей жалобы приложить также ходатайство о восстановлении пропущенного срока.

В противном случае, суд будет вынужден вернуть жалобу заявителю.

В соответствии с п.4 Нормативного Постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 31.03.2017 г. № 1 «О применении судами некоторых норм законодательства об исполнительном производстве» из смысла частей первой и второй статьи 124 ГПК следует, что право на совершение процессуального действия погашается с истечением установленного законом процессуального срока. Поэтому, если взыскателем или должником подана жалоба по истечении срока, установленного частью первой статьи 250 ГПК, и отсутствует ходатайство о восстановлении пропущенного срока, жалоба не принимается в производство суда и возвращается заявителю определением суда в соответствии со статьи 124 ГПК.

Но даже если суд возвратил жалобу заявителю в связи с пропущенным сроком, то гражданин вправе повторно обратиться в суд с жалобой с приложением ходатайства о восстановлении пропущенного срока.

Восстановление пропущенного срока будет решаться судом на стадии принятия жалобы в судебном заседании, в соответствии с ч.2 ст.126 ГПК РК, которая предусматривает, что сроки, установленные ГПК РК, могут быть восстановлены судом, если они пропущены по причинам, признанными судом уважительными.

 

 

Судья Бостандыкского районного суда г.Алматы

Капарова А.К.

 

 

 

19 декабря 2017, 15:51
Источник, интернет-ресурс: Прочие

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