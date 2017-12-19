Ермахан Ибраимов провел мастер-класс для воспитанников нового спортивного комплекса в ЗКО

В честь празднования Дня Независимости в Зеленовском районе открылись физкультурно-оздоровительный комплекс и монумент «Менің елім».

В торжественном открытии спорткомплекса приняли участие аким области Алтай Кульгинов и специально приехавшие на торжество олимпийские чемпионы Ермахан Ибраимов и уроженец ЗКО Данияр Елеусинов. Спортивный объект построен за счет средств областного бюджета. ФОК, площадью более 1,2 тысяч кв.м, возведен практически за полгода.

Выступая на открытии нового спортивного комплекса, аким области отметил, что этот объект появился благодаря многочисленным просьбам самих сельчан.

– В честь Дня Независимости по области были открыты множество различных объектов. Физкультурно-оздоровительный комплекс открывается в рамках поручения Главы государства Н.Назарбаева по пропаганде здорового образа жизни и массового занятия спортом. Поздравляю всех с главным праздником нашего государства – Днем Независимости, пусть наше единство остается таким же нерушимым, и каждый день приносит только радость и благополучие, - сказал аким области.

Именитый казахстанский спортсмен Ермахан Ибраимов провел мастер-класс для воспитанников нового спортивного комплекса. Он показал им несколько своих коронных приемов и поделился историей своего успеха.

Также в районе был открыт еще один объект – монумент «Менің елім». На строительство этого сооружения затрачено 18 млн. тенге. Монумент достигает 14 метров в высоту, а его длина составляет 1,3 метра. Автором монумента «Менің елім» является член Союза художников Казахстана Ергали Бекешев.

– В этом году Президент страны дал старт программе «Рухани жаңғыру», в рамках которой в нашей области проведено немало значимых мероприятий. Вот и сегодняшнее открытие монумента «Менің елім» является ярким тому доказательством. На его строительство не затрачено ни одного тенге из государственных средств, он полностью построен за счет средств местных предпринимателей. Мы выражаем огромную благодарность бизнесменам, сделавшим такой подарок своим односельчанам. Потому что это хороший пример патриотизма для подрастающего поколения, - отметил аким области.