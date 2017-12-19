В Алматы задержан мужчина, сообщивший ложную информацию о заминировании офиса
Представители оперативных подразделений в кратчайшее время вычислили анонима и задержали его.
По результатам проведенных проверочных мероприятий в помещении одного из офисов, расположенных на пересечении проспекта Толе би и улицы Байтурсынова в Алматы, информация о его заминировании не подтвердилась, сообщает Zakon.kz со ссылкой пресс-службу ДВД Алматы.
Представители оперативных подразделений в кратчайшее время вычислили анонима и задержали его.
В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан гр. А., 1995 года рождения, уроженец ЮКО, безработный, который совершил вышеуказанное преступление из хулиганских побуждений.
В настоящее время по признакам преступления, предусмотренного ст. 273 УК РК, проводится досудебное расследование.
Вместе с тем, ДВД города Алматы в очередной раз напоминает о том, что сообщение заведомо ложного сведения об акте терроризма является преступлением и влечет за собой уголовную ответственность.
Фото: Neva.Today
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