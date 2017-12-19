Валерий Карпин возглавил ФК "Ростов"

Российский специалист Валерий Карпин возглавил футбольный клуб "Ростов", сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу клуба.

Соглашение между 48-летним тренером и клубом рассчитано на 2,5 года. "Ростов" располагается на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25 очков.

"Очень рад приступить к работе в ФК "Ростов" - это клуб с амбициозным руководством, которое заботится о команде и делает все, чтобы сохранить футбольные традиции в Ростове, - сказал Карпин. - В команде собраны качественные футболисты, с которыми нам по силам решать поставленные перед нами задачи. Со многими футболистами я знаком, многие знают мои требования, нам предстоит много работы, так как впереди десять тяжелых матчей, в которых мы должны будем показать все, на что способны".

"Валерий Карпин - это опытный харизматичный тренер с серьезным тренерским штабом, который хочет добиться результата с "Ростовом". Мы желаем ему удачи и будущих побед!" - отметил президент "Ростова" Арташес Арутюнянц.

Ранее Карпин тренировал московский "Спартак" (2012-2014) и испанскую "Мальорку" (2014-2015). Последним местом работы специалиста был армавирский клуб Футбольной национальной лиги (ФНЛ) "Торпедо" (2015-2016).

Фото: ТАСС