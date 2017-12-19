В Темиртау с 1 января подорожают коммунальные услуги

Изменилась в сторону роста стоимость комуслуг и для юридических лиц без учета налога на добавленную стоимость.

С первого января повысится в Темиртау стоимость услуг холодного, горячего водоснабжения, отопления и канализации, передает МИА «Казинформ».

«Все законные процедуры для утверждения новых тарифов компанией были соблюдены. ТОО «Окжетпес-Т» ведет планомерную работу по тарифообразованию в рамках установленных требований законодательства «О естественных монополиях», - сообщила заместитель директора по экономическим вопросам ТОО «Окжетпес-Т» Анна Заманова.

Отопление для физических лиц с 1 января будет стоить 98, 25 тенге (сейчас 81,74 тенге) за квадратный метр в месяц. При наличии общедомового прибора учета тепловая энергия будет стоить 2655,30 тенге за 1 Гкал.

Холодная вода будет стоить 134, 55 тенге (сейчас 97,35 тенге) за кубический метр (1 628,97 с человека в месяц, если нет счетчика). Полив: май, сентябрь - 2,69 тенге за 1 квадратный метр, июнь, июль, август - 13,45 тенге за 1 квадратный метр.

Горячая вода - 337,12 за кубометр (сейчас - 297,42). Если нет приборов учета - 1 076,80 тенге с человека в месяц (сейчас - 949,98 тенге).

Канализация - 42, 76 тенге кубометр (сейчас 29,51), или 654,31 тенге с человека.

Изменилась в сторону роста стоимость комуслуг и для юридических лиц без учета налога на добавленную стоимость. С первого января тепловая энергия будет стоить 2370,80 тенге за 1 Гкал. Подпиточная вода - 90 тенге за 1 кубометр. Холодная вода - 120,13 тенге за 1 куб.метр. Канализация - 38,18 тенге с человека в месяц.

Несколько месяцев назад прокуратура и департамент по регулированию естественных монополий по итогам проверки обязали компанию вернуть потребителям 345 миллионов тенге как собранные незаконно.

«В период с 1 октября 2017 года по 30 ноября 2017 года фактический возврат составил 97 миллионов 11 тысяч тенге», - сообщила Анна Заманова.

Фото: МИА Казинформ