Экологическую ситуацию в Усть-Каменогорске ухудшают шашлычные

Речь идет о тех точках общепита, которые расположены на центральных улицах города по соседству с жилыми домами.

Под шашлычные планируется отвести земельные участки на окраинах Усть-Каменогорска, потребовав от их владельцев обустройства территории: навесами, столами, урнами, раковинами. Об этом сообщает Устинка LIVE, передает BNews.kz.

Специалисты Центра экологической безопасности департамента охраны общественного здоровья ВКО намерены обследовать шашлычные и кафе на наличие установок очистки выбросов.

Владельцы заведений должны будут жарить шашлыки только на древесном угле. Также центр проведет ветеринарный и санитарно-эпидемиологический контроль за качеством приготовленной еды. Проверят и наличие санитарных книжек у продавцов.