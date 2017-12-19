В Бишкеке отбирают телеканал

Судебные приставы дали руководству телеканала время до завтра ознакомиться с судебным иском.

В офис телеканала НТС пришли не представители ГСБЭП, а судебные приставы. Они зачитали определение суда о наложении ареста на имущество. В данный момент, на 19.00, здание телекомпании НТС оцеплено. Внутрь пропускают только сотрудников на основании удостоверений. Из здания всех выпускают свободно, таким образом, сотрудники НТС могут свободно перемещаться, пишет kaktus.media.

Только что из здания вышла женщина - представитель компании, которая подала иск против НТС. Она утверждает, что их компания не препятствует работе ТРК. Эту же информацию подтвердил Миржан Балыбаев, глава департамента информационных и аналитических программ НТС. Журналисты работают в прежнем режиме, вещание на канале идет в записи.

"Грекстон капитал лимитед" - именно так называется фирма, которая подала иск на телекомпанию НТС, и ее представитель Елена Демидович присутствовала при вручении судебного решения.

Сейчас она уже ушла с территории ТРК, но судебные приставы и руководство ТРК находятся в здании.

Один из пунктов постановления звучит так: до рассмотрения дела и вынесения решения судом наложить арест и запретить ответчикам распоряжаться движимым имуществом, телекоммуникационным оборудованием по передаче данных и телерадиовещанием".

"Директор Усон уулу Жайнак находится на месте и разговаривает с представителями судебного департамента. Вокруг здания и в нем находится много работников милиции", - рассказали сотрудники.

Судебные приставы дали руководству телеканала время до завтра ознакомиться с судебным иском от судебных приставов.

Телекомпания НТС появилась на телерынке Кыргызстана 22 года назад. Тогда она называлась ТРК "ВОССТ" ("Восточная страна"). Сами энтээсовцы датой рождения своего телеканала считают 2002 год, когда была создана НТС. В 2005 году телекомпания вышла в эфир.

Считается, что канал принадлежал Омурбеку Бабанову, который сейчас находится за границей.

Отметим, что ранее заявление об уходе написали все руководители "Пятого канала" и руководитель телеканала "Пирамида". Кроме того, сегодня, 19 декабря, суд не разрешил выплачивать по частям многомиллионные компенсации учредителям Zanoza.kg Дине Масловой и Нарыну Идинову.

Фото: kaktus.media