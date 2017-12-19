В Уральске сгорел микроавтобус

В тушении пожара приняли участие 4 человека личного состава службы пожаротушения и 1 единица техники.

Пожар произошел 18 декабря около 17:00 в поселке Мичурино, сообщает Zakon.kz со ссылкой на «Мой город».

Как сообщили в пресс-службе пожаротушения ДЧС ЗКО, в 17:08 на пульт службы пожаротушения поступило сообщение о том, что в поселке Мичурино по улице Комсомольская горит автомобиль.

«Когда пожарные прибыли на место, микроавтобус уже горел открытым пламенем. Владельца автомобиля на месте не оказалось. Пострадавших в результате пожара нет», — пояснили в пресс-службе ведомства.

В тушении пожара приняли участие 4 человека личного состава службы пожаротушения и 1 единица техники. Причины возгорания выясняются.

Фото: mgorod.kz