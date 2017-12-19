Предварительный список российских спортсменов для участия в ОИ направлен в МОК

Олимпийский комитет России (ОКР) направил предварительный список спортсменов для участия в Играх-2018 в Международный олимпийский комитет (МОК). Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

"Создана рабочая группа, которую возглавляет вице-президент ОКР Станислав Поздняков, - сказал Мутко. - Предварительный список российских спортсменов направлен в МОК, уточняются критерии допуска. Надо исходить из того, что в каждом виде свои критерии отбора, где-то нормативы, где-то все решает рейтинг".

Исполком МОК 5 декабря объявил об отстранении Олимпийского комитета России, что делает невозможным выступление сборной России на ОИ-2018 под национальным флагом. Чистые российские спортсмены смогут выступить на Играх в Южной Корее под олимпийским флагом после одобрения специальной комиссией МОК.

Олимпийские игры в Пхёнчхане пройдут с 9 по 25 февраля. Окончательный список российской делегации должен быть объявлен МОК не позднее 28 января.





