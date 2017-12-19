Уроженец Казахстана стал лучшим футболистом года в Беларуси

Белорусская федерация футбола назвала имена победителей ключевых номинаций 2017 года. Лучшим футболистом Беларуси стал уроженец Карагандинской области Михаил Гордейчук, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на федерацию.

«Лучшим бомбардиром, лучшим нападающим и лучшим игроком «Беларусбанк - высшей лиги 2017» признан Михаил Гордейчук, защищающий цвета «желто-синих». Его игра на острие помогла БАТЭ вновь стать самым забивающим клубом Беларуси и выиграть очередное чемпионство. В этом году Михаил Гордейчук сыграл в 29 встречах «Беларусбанк - высшей лиги 2017», в которых помимо 18 забитых голов, выполнил 5 результативных передач. Атакующий полузащитник также провел 6 матчей за главную футбольную команду страны», - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте БФФ.

По информации федерации, Михаил также впервые признан лучшим футболистом Беларуси.

28-летний Михаил Гордейчук родился в городе Сарани Карагандинской области.

Футболом начал заниматься в 8-9 лет в саранской спортшколе. Позже переехал с семьей в Караганду. В 17 лет подписал свой первый профессиональный контракт с местным «Шахтёром». В 2007 году выступал в Первой лиге Казахстана за фарм-клуб «Шахтёра».

С 2008 года играет в Беларуси. Полузащитник клуба БАТЭ и сборной Беларуси. Мастер спорта Республики Беларусь международного класса.

Участник Олимпийских игр-2012 в Лондоне. В национальной сборной Беларуси дебютировал 15 ноября 2013 года в товарищеском матче со сборной Албании в Анталье.

Фото: МИА Казинформ