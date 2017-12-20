В Крыму ответили на предложенный Киевом способ вернуть полуостров Украине

Никакое внешнее давление, никакие экономические санкции не смогут повлиять ни на выбор крымчан в 2014 году.

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в беседе с RT прокомментировал заявление украинского заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрия Грымчака о том, что давление и санкции в отношении России должны привести к возвращению Крыма в состав Украины.

«Никакое внешнее давление, никакие экономические санкции не смогут повлиять ни на выбор крымчан в 2014 году, ни на политику и общественное мнение в нашей стране. Сегодня Украина захлёбывается в антироссийской истерии, она делает много пустых заявлений, связанных, например, с нашим Крымским мостом. Ряд украинских деятелей создают видимость работы, которую они якобы проводят в отношении республики, а на самом деле какие там бюджеты они осваивают, прикрываясь крымским вопросом, — является серьёзным вопросом для украинского народа», — отметил Ганжара.

По его словам, сейчас Крым является экономически успешным регионом, и дальше он будет только развиваться.

«Уже сегодня бюджет Республики Крым в два раза превышает бюджет времён Украины. Когда появится Крымский мост, первая его часть, Крым в рамках социально-экономического развития станет, возможно, конечно, не регионом-донором, но самодостаточным субъектом России, которому будет что предложить экономике нашей страны. Мы спокойно реагируем на такие заявления. Никаким образом на ситуацию на полуострове они не влияют», — заключил Ганжара.

Ранее украинский заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещённых лиц Юрий Грымчак сказал, что давление и санкции в отношении России приведут к передаче Крыма Украине.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

Фото: russkiymir.ru