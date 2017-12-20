В Караганде осуждена группа вымогателей денег с предпринимателей

Пятеро жителей Караганды приговорены к реальным срокам лишения свободы и ограничению свободы за вымогательство денег и автомобилей с бизнесменов, передает МИА «Казинформ».

Группа молодых карагандинцев не брезговала ничем - они даже тайно похитили из бардачка машины предпринимателя сотовый телефон, который потом продали.

Первоначально на скамью подсудимых сели шестеро. Но потерпевший предприниматель простил одного из фигурантов, поскольку он возместил ему материальный ущерб.

Стороны заключили соглашение о примирении сторон. Прокурор не возражал, чтобы подсудимый был освобожден от уголовной ответственности. Судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Шарип Сисимбаев освободил его от уголовного преследования.

Согласно материалам уголовного дела, группа мужчин занималась вымогательствами денег и автомобилей у предпринимателей и занималась мошенничеством. В частности, один из членов преступной группы позвонил предпринимателю и стал угрожать ему физической расправой, а также обещал создать серьезные помехи его бизнесу, если тот не передаст им крупную сумму денег. При этом назвался членом организованной преступной группировки из Кокшетау Акмолинской области. Однако в «крышевании» предприниматель не нуждался и обратился за поддержкой к местному жителю, который и был автором телефонного звонка.

По версии следствия, он сделал вид, будто знает звонившего, и сказал, что тот якобы обладает обширными криминальными связями. Вместе с предпринимателем он поехал на окраину Караганды на встречу с мнимыми членами ОПГ. На самом деле подсудимые инсценировали разборку и для убедительности один из них ранил предпринимателя в бедро. После окончания мнимой разборки подсудимые заявили потерпевшему, будто члены ОПГ назначили новую встречу, и убедили его поехать туда в их сопровождении. В ходе встречи несуществующие члены ОПГ, роль которых играли сами подсудимые, потребовали компенсацию в 100 000 долларов с предпринимателя за то, что якобы один из преступников из Акмолинской области получил в ходе перестрелки ранение. В противном случае грозились расправиться с семьей предпринимателя. Раненый бизнесмен передал им «Тойоту Камри» стоимостью 6 миллионов тенге, а также сдал в ломбард драгоценности.

«Признать подсудимых виновными в «вымогательстве по предварительному сговору» по статье 194 УК, «грабеж» по статье 191, а также «мошенничестве» по статье 190 Уголовного кодекса», - огласил приговор судья Шарип Сисимбаев.

Один из подсудимых приговорен к 10 годам лишения свободы в условиях чрезвычайной безопасности. Его сообщник осужден на 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в условиях максимальной безопасности. Остальные трое получили по 4 года ограничения свободы.

Автомобили возвращены бизнесменам. Иск одного из предпринимателей на 2 миллиона 500 тысяч тенге судья удовлетворил частично. Двоих осужденных судья обязал выплатить бизнесмену по 250 тысяч тенге.

Фото: МИА Казинформ