ФСБ за год предотвратила 23 терракта

С 2012 года в России осудили более 130 кадровых сотрудников и агентов зарубежных спецслужб, которые стремились проникнуть в различные сферы деятельности государства.

Федеральная служба безопасности в 2017 году предотвратила 23 теракта в России, заявил в интервью "Российской газете" директор ведомства Александр Бортников, пишет РИА Новости.

"В результате принятых за последние шесть лет мер практически в десять раз снизилось количество совершаемых в России преступлений террористической направленности", — добавил он.

О работе контрразведки

Глава ФСБ также рассказал, что с 2012 года в России осудили более 130 кадровых сотрудников и агентов зарубежных спецслужб, которые стремились проникнуть в различные сферы деятельности государства.

Еще 120 иностранных и международных неправительственных организаций, работавших на разведку других государств, прекратили в стране свою деятельность.

О попытках разрушить Россию

Бортников отметил, что Россия неоднократно становилось объектом враждебных посягательств иностранных государств, а для некоторых ее разрушение остается навязчивой идеей.

"Противник пытался победить нас либо в открытом бою, либо с опорой на предателей внутри страны, с их помощью посеять смуту, разобщить народ, парализовать способность государства своевременно и эффективно реагировать на возникающие угрозы", — отметил он.

По словам главы ФСБ, органы безопасности должны своевременно выявлять замыслы противника, упреждать его действия и адекватно реагировать на любые выпады.

О борьбе с экономическими преступлениями

Кроме того, за последние пять лет ФСБ предотвратила преступления, которые могли нанести экономический ущерб России на более чем 900 миллиардов рублей. За такие правонарушения, в том числе по делам о коррупции, осудили почти 13 тысяч человек.

"Среди них чиновники федерального уровня, представители губернаторского корпуса, руководители ряда министерств и ведомств, госкорпораций, предприятий и учреждений", — добавил глава ФСБ.

Он подчеркнул, что такая работа будет продолжаться, "невзирая на чины и звания".

Об угрозах со стороны Украины

Бортников также рассказал о противостоянии угрозам со стороны Украины. Россия принимает меры по "пресечению координируемой Западом диверсионно-подрывной и террористической деятельности ее спецслужб", а также блокирует попытки националистов и экстремистов связываться с единомышленниками в России.

Он отметил, что в 2016-2017 году в Крыму нейтрализовали три диверсионно-террористические группы.

По словам директора ФСБ, в настоящее время в числе приоритетов — укрепление участков границы с Украиной.

Фото: РИА Новости