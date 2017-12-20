Стойлов рано или поздно возглавит российский клуб - СМИ

Агент главного тренера "Астаны" Станимира Стойлова Мирчо Димитров заявил, что уже предложил услуги Стойлова лучшим российским командам, сообщает Zakon.kz.

"Стойлов – очень хороший специалист, – цитирует Sportal.bg Димитрова. – Вот почему я уверен, что рано или поздно он возглавит один из российских грандов: ЦСКА, "Зенит" или "Спартак". Я уже предложил его услуги этим клубам и не остановлюсь, пока он не будет работать в одной из этих команд. У него есть и другие предложения из России и из Европы. В ближайшие 10 лет он станет тренером мирового уровня. Его достижения в "Астане" – ничто в сравнении с тем, что его ждет".

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