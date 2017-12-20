Без воды остались несколько пригородных поселков в Атырау

Несколько пригородных поселков остались без воды в Атырау, сообщает МИА «Казинформ».

Подача воды в пригородных поселках Курилкино, Водников,Водников-2, Кок арна, Алгабас прекратилась вечером, о чем сразу же стало известно из социальных сетей.

«Произошла авария на водопроводе, идущего к пригородным населенным пунктам. Место аварии установлено. Ремонтные бригады занимаются устранением прорыва», - сообщили в пресс-службе КГП «Атырау су арнасы», отвечающего за снабжение водой областного центра.

Сколько времени займет устранение аварии в пресс-службе сказать не смогли. Тем временем температура воздуха в Атырау ночью по прогнозам синоптиков снизится до минус 10 градусов. Пользователи социальных сетей волнуются, что если аварию быстро устранить не удастся, в частых домах могут замерзнуть системы газового отопления, а также водопровод. Как сообщают жители поселков, водопровод был проложен в прошлом году в зимнее время, что, по их мнению, могло отразиться на качестве работ.

Фото: МИА Казинформ