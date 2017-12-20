Департамент государственных доходов по г. Алматы в связи с окончанием текущего, 2017 года, напоминает о налоговых обязательствах, необходимых для исполнения до конца 2017 года.

Для юридических лиц:

- не позднее 20 декабря необходимо представить дополнительный расчет сумм авансовых платежей по КПН, подлежащих уплате за период после сдачи Декларации по КПН за предыдущий налоговый период.

Необходимо отметить, что на основании пункта 3 статьи 278 КоАП РК при превышении суммы фактически исчисленного КПН над суммой авансовых платежей в размере более 20% предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере 40% от суммы превышения фактического налога.

Для индивидуальных предпринимателей, работающих по патенту:

- не позднее 31 декабря необходимо представить Расчет стоимости патента по форме 911.00, в целях продления деятельность с применением специального налогового режима на основе патента.

Нарушение срока подачи Расчета стоимости патента, согласно пунктам 3 и 4 статьи 270 КоАП, влечет предупреждение, а в случае совершения повторного нарушения, в течение года - штраф в размере 15 МРП.

Для физических лиц:

- не позднее 31 декабря необходимо произвести уплату налога на транспортные средства. Уплата налога производится по месту жительства.