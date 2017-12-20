С 1 января 2018 года выписка ЭСФ для крупных налогоплательщиков становится обязательной

Департаменты государственных доходов Министерства финансов РК напоминают, что в рамках реализации 39 шага Плана нации «100 конкретных шагов» налоговым законодательством предусмотрены мероприятия по поэтапному введению обязательного оформления счетов-фактур в электронном виде.

Так, Законом Республики Казахстан «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам налогообложения и таможенного администрирования» от 30 ноября 2016 года № 26-VI внесены изменения в поэтапный переход на обязательную выписку счетов-фактур в электронной форме:

- с 1 января 2017 года - уполномоченными экономическими операторами, таможенными представителями, таможенными перевозчиками, владельцами складов временного хранения, владельцами таможенных складов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о таможенном деле, а также налогоплательщики в случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, принятыми в реализацию международных договоров, ратифицированных Республикой Казахстан;

- с 1 января 2018 года - крупные налогоплательщики, подлежащие мониторингу;

- с 1 января 2019 года - все плательщики НДС.

Таким образом, с 1 января 2018 года для крупных налогоплательщиков, подлежащих мониторингу, выписка счетов-фактур в электронной форме становится обязательной.

При этом выписка электронных счетов-фактур позволяет снизить время и затраты (трудозатраты оператора, бумага, принтер, упаковка, почтовые марки, доставка) на обработку информации. Тем самым повышает эффективность работы предпринимателей в части выписки счетов-фактур, при выписке ЭСФ система проводит автоматический камеральный контроль правильности выписки ЭСФ, что соответственно исключает ошибки.