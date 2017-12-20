Об изменениях в формах налоговой отчетности 2018 года

В рамках реализации Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития местного самоуправления» (далее - Закон) утвержден приказ Министра финансов Республики Казахстан от 4 сентября 2017 года № 533 «О внесении изменений и дополнений в приказ Министра финансов Республики Казахстан от 25 декабря 2014 года № 587 «Об утверждении форм налоговой отчетности и правил их составления».

Согласно Закону глава 8 Бюджетного кодекса дополнена статьей 52-1 предусматривающий распределение поступлений в бюджет между бюджетами городов районного значения, сел, поселков, сельских округов, в том числе налоговые поступления в бюджеты города районного значения, села, поселка, сельского округа:

- индивидуальный подоходный налог по доходам, не облагаемым у источника выплаты, физических лиц, зарегистрированных на территории города районного значения, села, поселка, сельского округа;

- налог на имущество физических лиц, имущество которых находится на территории города районного значения, села, поселка, сельского округа;

- земельный налог на земли населенных пунктов с физических и юридических лиц, земельный участок которых находится в городе районного значения, селе, поселке;

- налог на транспортные средства с физических и юридических лиц, зарегистрированных в городе районного значения, селе, поселке.

В целях обеспечения поступлений в самостоятельные бюджеты местного самоуправления в налоговые отчетности добавлено новое поле «БИН аппарата акимов городов районного значения, сел, поселков и сельских округов».

Таким образом, внесены изменения и дополнения в 8 форм налоговой отчетности и правил их составления: ф.220.00, 230.00, 240.00, 700.00, 701.00, 701.01, 910.00, 911.00, а также в правила составления ф. 200.00, которые распространяются на обязательства по представлению налоговой отчетности с 1 января 2018 года.