Геннадий Головкин стал героем мультфильма
20 декабря 2017, 06:00
Видео посвящено тому, как чемпион WBO Билли Джо Сондерс, бросил вызов Головкину.
Художник Моджахед Фудаилат, занимающийся созданием мультфильмов на боксерскую тематику, опубликовал на своем Youtube-канале новый видеоролик, сообщает Sports.kz.
Новое видео посвящено тому, как чемпион WBO Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО), успешно защитивший свой титул в бою с Давидом Лемье (38-4, 33 КО), бросил вызов Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО).
Фото: скриншот
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