Геннадий Головкин стал героем мультфильма

Видео посвящено тому, как чемпион WBO Билли Джо Сондерс, бросил вызов Головкину.

Художник Моджахед Фудаилат, занимающийся созданием мультфильмов на боксерскую тематику, опубликовал на своем Youtube-канале новый видеоролик, сообщает Sports.kz.

Новое видео посвящено тому, как чемпион WBO Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО), успешно защитивший свой титул в бою с Давидом Лемье (38-4, 33 КО), бросил вызов Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО).

Фото: скриншот