Геннадий Головкин стал героем мультфильма

20 декабря 2017, 06:00

Видео посвящено тому, как чемпион WBO Билли Джо Сондерс, бросил вызов Головкину.

Художник Моджахед Фудаилат, занимающийся созданием мультфильмов на боксерскую тематику, опубликовал на своем Youtube-канале новый видеоролик, сообщает Sports.kz.

Новое видео посвящено тому, как чемпион WBO Билли Джо Сондерс (26-0, 12 КО), успешно защитивший свой титул в бою с Давидом Лемье (38-4, 33 КО), бросил вызов Геннадию Головкину (37-0-1, 33 КО).

Фото: скриншот


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