Казахстан выступил против антироссийской резолюции ООН

За предложенный Украиной в соавторстве с 30 странами документ проголосовали 70 государств.

Генеральная Ассамблея ООН во вторник большинством голосов приняла резолюцию, осуждающую якобы имеющие в Крыму место нарушения прав человека и якобы "незаконное установление Российской Федерацией законов, юрисдикции и управления" на полуострове, сообщает Zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Россия в документе, который в ноябре была одобрен 3-м комитетом ГА, названа "оккупирующей державой".

За текст, предложенный Украиной в соавторстве с 30 странами, проголосовали 70 государств, в том числе Европейского союза и США. Против высказались 26 стран, включая Россию, Армению, Белоруссию, Боливию, Венесуэлу, Индию, Казахстан, Китай, КНДР, Кубу, Сербию, Таджикистан, Узбекистан и ЮАР.

Еще 76 государств, главным образом африканские и латиноамериканские страны, воздержались.

В принятой резолюции Генассамблея осудила "временную оккупацию Российской Федерацией части территории Украины - Автономной Республики Крым и города Севастополя", а также заявила о "непризнании ее аннексии".

Кроме того, ГА отметила усилия Киева, нацеленные "на то, чтобы положить конец российской оккупации Крыма".

Перед голосованием заместитель постоянного представителя РФ при ООН Евгений Загайнов заявил, что внесенный проект резолюции по Крыму "является наглядным примером злоупотребления тематикой прав человека".

"Очевидно, что украинская делегация и ее покровители думают вовсе не о правах жителей этого российского региона, а о том, как бы вопреки их ясно выраженной воле оспорить статус Крыма под прикрытием правозащитной риторики", - сказал дипломат.

По его словам, об этом свидетельствуют и "сюрреалистичные попытки представить ситуацию на полуострове как некий вооруженный конфликт".

Загайнов предупредил, что страны, поддержавшие резолюцию, "поощряют эти весьма опасные фантазии, создавая почву для провокаций и авантюр Киева и разделяя таким образом ответственность за них".

Переработанная резолюция

Резолюция по Крыму рассматривается Генассамблеей второй год подряд. В декабре 2016 года за нее проголосовали 70 государств, в то время как еще 26 высказались против и 77 воздержались.

В этом году документ был существенно переработан и приобрел еще больший антироссийский окрас.

В нем содержится призыв к России "принять все необходимые меры с тем, чтобы незамедлительно положить конец всем нарушениям и ущемлениям прав человека в отношении жителей Крыма", в том числе "произвольным задержаниям, пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения", а также "отменить все дискриминационное законодательство".

Кроме того, РФ просят "уважать законы, действующие на Украине, и отменить законы, введенные в Крыму" с марта 2014 года, когда полуостров стал российским.

В числе других требований, выдвигаемых в адрес России, значатся обеспечение "доступности образования на украинском и крымско-татарских языках", аннулирование решения о признании "Меджлиса крымско-татарского народа" экстремистской организацией, отмена воинской обязанности для жителей Крыма, предоставление доступа на полуостров международных наблюдателей.

В дополнение к этому Москву призывают "полностью и незамедлительно" выполнить постановление Международного суда от 19 апреля 2017 года.

В нем были удовлетворены некоторые требования украинской стороны, в том числе касающиеся крымских татар, однако не поддержаны заявления Киева о якобы имеющей место "агрессии", "оккупации" или о статусе полуострова.

Представляя проект резолюции, заместитель главы МИД Украины Сергей Кислица утверждал, что за последний год ситуация с правами человека в Крыму "не изменилась к лучшему".

"Она не просто остается серьезной, она чрезвычайно сильно ухудшилась", - заявил дипломат.

По его словам, Россия "продолжает грубо нарушать свои обязательства в качестве оккупирующей державы, и нет никаких признаков того, что она будет придерживаться резолюции" Генассамблеи ООН.

Кислица привел выдержки из сентябрьского доклада Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ), согласно которому "Российская Федерация продолжает осуществлять в Крыму свое законодательство в нарушение международного гуманитарного права, которое распространяется на оккупирующую державу".

Он особенно остановился на якобы имеющих место притеснениях крымских татар, а также ограничениях свободы слова и вероисповедания.

При этом он заявил, что власти в Киеве "привержены оказанию всевозможной защиты основополагающих свобод и прав граждан Украины на временно оккупированной территории Крыма".

Фото: © Александр Щербак/ТАСС