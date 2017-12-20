Обнаружено блокирование рекламы на сайте

Уважаемые пользователи,

создатели сайта не желают превращать его в свалку рекламы, но для существования нашего сайта необходим показ нескольких баннеров.

просим отнестись с пониманием и добавить zakon.kz в список исключений вашей программы для блокировки рекламы (AdBlock и другие).
WHATSAPP +7 (777) 323-45-00
 
Новости за сегодня

В Алматы загорелись контейнеры

20 декабря 2017, 06:38

Пожарные расчеты на месте. Производят тушение пожара.

В Алматы ранним утром произошел пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"В 04:31 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о том, что горят контейнеры по адресу: Алмалинский район пр. Райымбек батыра 212 "В". Пожарные расчеты на месте. Производят тушение пожара", - сообщили в ДЧС.

Дополнительная информация будет позже.


Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.

Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Добавить комментарий
Введите имя
Чтобы увидеть код начните набирать сообщение Введите код из 3 сим-волов, отображенных черным цветом. Язык кода - русский. обновить код
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...