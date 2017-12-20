В Алматы загорелись контейнеры

В Алматы ранним утром произошел пожар, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС города.

"В 04:31 часов на пульт "101" ДЧС г. Алматы поступило сообщение о том, что горят контейнеры по адресу: Алмалинский район пр. Райымбек батыра 212 "В". Пожарные расчеты на месте. Производят тушение пожара", - сообщили в ДЧС.

Дополнительная информация будет позже.