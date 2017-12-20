Жительницу Актау шокировала находка в воде из-под крана
20 декабря 2017, 06:54
На первый взгляд, это было похоже на нитку.
Роза Диденко, жительница 10 дома 6 микрорайона Актау обнаружила необычную находку в питьевой воде из-под крана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Лада.kz.
Дочь Розы Диденко, по её словам, попросила сварить яйцо.
- Я сварила яйцо и набрала воду в миску, чтобы остудить. Смотрю, в миске что-то плавает. Сначала подумала, что это нитка. Хотела вытащить, а она начала шевелиться и плавать. С виду похоже на червя с красной головкой. Ужас, что творится у нас в трубах. Выясню, кто за это отвечает и буду разбираться. Люди, не пейте воду из-под крана без фильтров, - говорит Роза Диденко.
Фото: скриншот
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