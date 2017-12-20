Скончался первооткрыватель нефтяных месторождений в РК Зейнулла Булекбаев

Первооткрыватель крупнейших месторождений нефти в Казахстане Зейнулла Булекбаев скончался в возрасте 85 лет, передает Zakon.kz.

Об этом сообщили родственники, в Facebook.

«Давно замечено астрологами, что большинство смертей приходится на пиковые точки Луны: Полнолуние и Новолуние. И вчера на новолуние в возрасте 85 лет умер мой нағашы - профессор Зейнулла Булекбаев - гордость нашей семьи и всех нефтяников! Почетный геолог СССР, первооткрыватель крупнейших месторождений нефти, отличник института Губкина, ученик академика Сатпаева и Аврова, Почетный гражданин Актобе! Он был легендарным геологоразведчиком, о котором на западе Казаxстана говорили: Булекбаев приложит своё большое уxо к земле и точно знает, есть ли там нефть, на какой глубине, сколько ее и какого качества! Помню, когда он приезжал в Павлодар, то любил бродить на том берегу Иртыша, ощупывая деревья, пробуя на вкус землю и воду, принюхиваясь... Это выглядело странно! И говорил: глубоковато, дороговато, но нефть есть, хорошая... На будущее!» - написала на своей странице в Зулейха Марданова.

Зейнулла Булекбаев родился в 1932 году в Атырауской области. Почетный разведчик недр. Первооткрыватель месторождений Кенкияк, Жанажол, Алибекмола. Кандидат геолого-минералогических наук (1962).

Окончил Московский нефтяной институт (1955). В 1955-1957 годы - геолог, старший геолог цеха бурения НПУ Кошкар. В 1957 году - главный геолог нефтепромысла Сагыз объединения «Казахстаннефть».

В 1958-1962 годы - учеба в аспирантуре Института геологических наук АН КазССР. В 1962-1979 годы - главный геолог Примугаджарской НРЭ треста «Актобенефтеразведка», начальник Кенкиякской НРЭ. В 1979-1981 годы - главный геолог Актюбинской НГРЭ. С 1981 года - главный геолог ПГО «Актобенефтегазгеология». С 2000 года работал главным геологом АО «Компания «ГИС».

Награжден орденом «Знак Почета», медалями.

Фото: социальные сети