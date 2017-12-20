В Шымкенте из-за взрыва бытового газа тяжелые травмы получили женщина и ребенок

В Шымкенте в результате взрыва бытового газа тяжелые травмы получили 30-летняя женщина и ее 6-летняя дочь. Их доставили в больницу, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал TVK.

Трагедия произошла приблизительно в 7.15 утра 19 декабря, когда семья только проснулась. Глава семейства отправился в гараж, который вплотную прилегает к времянке, и начал прогревать машину. В этот момент раздался взрыв, из дома выбежала супруга и старшая дочь, у обеих горели волосы.

«Жена выскочила — волосы горят и дочка следом, волосы тоже горят. Я бросился их тушить. Хорошо, что младшая была укрыта на кровати, это ее спасло. У нас газ на улице провели, а недавно сосед протянул себе трубу. Наверное, это было сделано с нарушениями. Все время пахло газом, особенно у нас в гараже, подземный газопровод прямо рядом с нашим домом проходит»,- рассказывает житель поселка Тассай Куаныш Сихымбаев.

В доме, где взорвался газ, отошла одна стена, другие покрылись гигантскими трещинами. Хозяин уверен, восстановить строение не получится. Пострадавшая супруга Фатима в тяжелом состоянии в реанимации ЦГБО, ожоги 35% тела. За жизнь 6-летней дочки Мереке борются врачи областной детской больницы. Приехавшие после инцидента газовики разрыли подземный газопровод и наложили на место утечки хомут.

Фото: Times of Malta