Ученые раскрыли опасность фруктового сока для детей

Дети, которые регулярно пьют фруктовые соки с высоким содержанием сахара, чаще страдают от астмы, об этом говорится в исследовании медиков из Гарвардского университета в США. Об этом сообщает РИА Новости.

Исследователи изучили рацион питания 1068 матерей и их сыновей и дочерей, а также информацию о здоровье детей, чтобы определить связь между заболеваемостью астмой и сладкими напитками с содержанием фруктозы. Проанализировав полученные данные, ученые установили, что дети, регулярно употреблявшие фруктозу и сахар на 77% чаще страдают астмой.

Зависимость была выявлена у детей с разным индексом массы тела. Кроме того, на появление проблем с дыханием влияет регулярное употребление подобных напитков во время беременности.

"Помимо ранее известной связи ожирения с астмой мы обнаружили, что потребление сладких напитков и большого количество фруктозы также повышает риск появления этого заболевания. Мы пока не знаем, как именно сахар и фруктоза приводят к астме. Можно предположить, что эти соединения провоцируют воспаления, которые могут влиять на развитие легких", — говорит один из авторов исследования Шерил Рифас-Шиман.

Ранее ученые установили, что от астмы чаще страдают женщины, так как их половые гормоны не блокируют воспаления и не замедляют выделение слизи легкими, как это делает тестостерон.

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