Подросток скончался после драки 70 школьников на севере Кыргызстана

Семнадцатилетний школьник скончался после массовой драки, произошедшей в селе Покровка Таласской области на севере Кыргызстана, передает INTERFAX.RU.

Как сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана, ведомство расследует уголовное дело, возбужденное после драки с участием 70 школьников разного возраста из двух соседних сел.

«В результате драки один из участников получил серьезные травмы головы и скончался в больнице, виновник трагедии задержан и помещен в следственный изолятор», - отметил собеседник агентства.

В МВД устанавливают причины инцидента.

Вместе с тем родители подростков утверждают, что причиной драки стал школьный рэкет, факты которого тщательно скрывают в школах.

Фото: news-russia.info