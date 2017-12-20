Подросток скончался после драки 70 школьников на севере Кыргызстана
В МВД устанавливают причины инцидента.
Семнадцатилетний школьник скончался после массовой драки, произошедшей в селе Покровка Таласской области на севере Кыргызстана, передает INTERFAX.RU.
Как сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана, ведомство расследует уголовное дело, возбужденное после драки с участием 70 школьников разного возраста из двух соседних сел.
«В результате драки один из участников получил серьезные травмы головы и скончался в больнице, виновник трагедии задержан и помещен в следственный изолятор», - отметил собеседник агентства.
В МВД устанавливают причины инцидента.
Вместе с тем родители подростков утверждают, что причиной драки стал школьный рэкет, факты которого тщательно скрывают в школах.
Фото: news-russia.info
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.