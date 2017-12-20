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Подросток скончался после драки 70 школьников на севере Кыргызстана

20 декабря 2017, 08:40

В МВД устанавливают причины инцидента.

Семнадцатилетний школьник скончался после массовой драки, произошедшей в селе Покровка Таласской области на севере Кыргызстана, передает INTERFAX.RU.

Как сообщили в пресс-службе МВД Кыргызстана, ведомство расследует уголовное дело, возбужденное после драки с участием 70 школьников разного возраста из двух соседних сел.

«В результате драки один из участников получил серьезные травмы головы и скончался в больнице, виновник трагедии задержан и помещен в следственный изолятор», - отметил собеседник агентства.

В МВД устанавливают причины инцидента.

Вместе с тем родители подростков утверждают, что причиной драки стал школьный рэкет, факты которого тщательно скрывают в школах.

Фото: news-russia.info


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