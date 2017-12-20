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Прямая трансляция пленарного заседания Мажилиса

20 декабря 2017, 09:53

Депутаты рассмотрят несколько вопросов.

В Мажилисе проходит очередное пленарное заседание, сообщает Zakon.kz.

Депутаты рассмотрят несколько вопросов:

- О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения о займе (Проект модернизации среднего образования) между Республикой Казахстан и Международным Банком Реконструкции и Развития».

- О подготовке заключения по проекту Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола 2005 года к Конвенции о борьбе с незаконными актами, направленными против безопасности морского судоходства».

- О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Азербайджанской Республики о международном автомобильном сообщении».

- О проекте Закона Республики Казахстан «О ратификации Протокола между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Индия о внесении изменений и дополнений в Конвенцию между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Индия об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход и на капитал и Протокол, совершенные в Нью-Дели 9 декабря 1996 года».

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