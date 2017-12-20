Будущее совсем близко, думай о нем уже сейчас!

«Если ваши решения будут отличаться от решений ваших сверстников, то и ваша жизнь будет отличаться в ту или иную сторону» - Основатель Alibaba Group Джек Ма.

Беспилотные автомобили, искусственный интеллект, робототехника, генная инженерия, возобновляемая энергия – это то, что становится или уже стало нашей реальностью.

Неудивительно, что в ближайшие десятилетия половина существующих профессий исчезнет, и появятся новые.

Чтобы оставаться конкурентоспособными нам придется переквалифицироваться. Нужно быть готовыми направлять детей на нужные и востребованные специальности. Будущее за специалистами сферы IT-технологий, нано-технологами, экологами, медиками, химиками, маркетологами.

Финансировать собственное обучение и обучение своего ребенка можно, накапливая в рамках Государственной образовательной накопительной системы (ГОНС). Это самый доходный инструмент для инвестиций в свое будущее!

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Накопленные средства в рамках ГОНС можно направить на оплату обучения в вузах/колледжах Казахстана для получения профессионально-технического образования, степени бакалавра и магистратуры по всем формам обучения.

Также, можно оплачивать обучение за рубежом по всем видам без ограничений.

Депозиты ГОНС защищены от взысканий третьих лиц и гарантированы государством на сумму до 10 млн/тг.

Раз в год можно переводить накопленные средства из одного банка-участника ГОНС в другой.

В современных реалиях только высокообразованный человек, который готов учиться на протяжении всей жизни, может оставаться всегда успешным. Этому нужно готовить себя и своих детей уже сейчас!

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АО Финансовый центр Министерства образования и науки РК