На большей части Казахстана в среду сохраняется погода без осадков
Лишь на юге и юго-востоке местами ожидаются осадки, туман.
20 декабря на большей части Казахстана сохраняется погода без осадков, лишь на юге и юго-востоке республики, с прохождением фронтальных разделов, местами ожидаются осадки, туман, гололед и усиление ветра, передает Zakon.kz со ссылкой на Комитет по ЧС МВД РК.
В Алматинской области - в районе Жаланашколя усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами туман.
В Южно-Казахстанской области местами туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Жамбылской, Кызылординской, Мангыстауской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.
В Жамбылской области гололед.
В Алматы днем частично облачно, - 1.
В Астане днем ясно, - 17.
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Фото: 1tulatv.ru
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