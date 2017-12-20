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Команду КВН "Спарта Номад" торжественно встретили в аэропорту Астаны

20 декабря 2017, 09:39

Финал игры прошел в зале Центрального театра российской армии в Москве.

Победителей высшей лиги КВН - казахстанскую команду "Спарта Номад", торжественно встретили в аэропорту столицы, передает Zakon.kz.

Видео со встречи появилось в официальном аккаунте команды в Instagram.

Напомним, финал КВН прошел в зале Центрального театра российской армии в Москве. Астанинская "Спарта Номад" сражалась за победу с четырьмя командами из России: "Радио Свобода" (Ярославль), "Раисы" (Иркутск), Сборная Большого Московского Государственного Цирка (Москва), "Плюшки" (Тверь).

После двух раундов основная борьба развернулась между казахстанскими КВНщиками и ярославской "Радио Свобода". Оба коллектива имели по 9,3 балла. У "Плюшек" из Твери - 9,2 балла, "Раисы" набрали 9 баллов. После конкурса "Стэм" казахстанцы уступали ярославской команде 0,1 балла. В решающем конкурсе казахстанцы смогли обойти "Радио Свобода"

Фото: instagram.com/sparta.astana.promotion


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