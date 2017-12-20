Конференц-зал Всемирного банка в Вашингтоне назван в честь казахстанки

Штаб-квартира группы Всемирного банка в Вашингтоне - закрытое для прессы учреждение. А попасть в ключевые управления этого крупнейшего источника финансовой и технической помощи для развивающих стран практически невозможно. Здесь высоко ценят заслуги нашей соотечественницы Алмы Уразалиновой, которая внесла огромный вклад в развитие банка, передает "Хабар".

Джейн Клемент, сотрудница Всемирного банка:

- Я была знакома с Алмой на протяжении 20 лет. Все эти годы мы работали вместе над различными проектами. Мы были не просто коллегами, а по-настоящему близкими друзьями. Часто случалось так, что мы задерживались на работе и оставались последними в офисе. Тогда мы обычно сидели друг напротив друга и беседовали о философии, политике, экономике. Она всегда была очень глубока в своих рассуждениях.

Выпускница Московского государственного университета и Массачусетского технологического института была незаменимым сотрудником Всемирного банка. Ей поручали самые ответственные проекты. Наша соотечественница блистала прекрасными знаниями и эрудицией.

Но судьба распорядилась иначе. 22 декабря 2015 года после тяжелой болезни Уразалинова Алма Кабдуловна скончалась в больнице Вашингтона.

Джейн Клемент, сотрудница Всемирного банка:

- Мы до сих пор чувствуем её присутствие, поэтому было решено назвать конференц-зал в её честь, в надежде, что наследие её работы, её искусства быть собой поможет нам в дальнейшей работе. Она была первой молодой казахской леди, которая получила степень доктора наук в MIT. Также она была первой казашкой, которую приняли во Всемирный банк в качестве молодого профессионала. Очень много лет она упорно работала над процессами синдикации и исламским финансированием.

Янг Джин, сотрудница Всемирного банка:

- Я также была коллегой Алмы более 8-ми лет, с тех пор как я присоединилась к Департаменту по синдикации. Все знают её как блестящего профессионала. Но для меня также имеет большое значение её влияние на меня. Мое глубокое уважение к ней благодаря личным контактам и частым общением с ней.

Олимпия Аджино, сотрудница Всемирного банка:

- Я проработала с Алмой более 12 лет. Она по-прежнему является большой частью нашей большой семьи. Она была превосходным профессионалом и большим другом каждого из нас. Нам очень её не хватает.

Коллеги Алмы Уразалиновой отмечают ее удивительную скромность, доброту и милосердие. Она полностью посвящала себя работе даже во время болезни.

Зауре Швейд, специалист по управлению ресурсами Всемирного банка:

- Она вообще была в своей области незаменима. У неё был такой талант к цифрам, финансам. Она даже уже на смертном одре, можно сказать, после операции, когда была в тяжелом состоянии, просила формулы математические решать. Ей приносили формулы математические и она сидела и решала. Для неё это было расслабление. Она отвлекалась этим. Алма была уникальным человеком, удивительным специалистом в своём деле.

Джейн Клемент, сотрудница Всемирного банка:

- В общении всегда была проста, вы никогда бы не догадались о ее статусе, о количестве её ученых степеней, о тех вершинах, которые она покорила. Ей были свойственны человечность и подлинная доброта. Она могла бы работать на Уолл-Стрит и вообще где угодно, но она выбрала путь борьбы с бедностью и нищетой.

Коллеги называют Алму первооткрывателем. Она первой решалась выстраивать взаимоотношения с банками, реализовывать сложные проекты в развивающихся странах.

Янг Джин рассказала о ее необыкновенной любви к родине и своим землякам. Сегодня в аудитории имени Алмы Уразалиновой, расположенной в штаб-квартире Всемирного банка, принимаются важные решения по поддержке нуждающихся стран, а это означает, что миссия нашей соотечественницы продолжается.

Майра Абдрахманова, Ренат Садыров

Фото Рената Садырова