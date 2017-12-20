Какие задачи БРК наметил на 2018 год

В банке планируют увеличивать долю заемщиков в национальной валюте.

Председатель правления АО "Банк развития Казахстана" (БРК) рассказал, какие задачи намечены на 2018 год, передает Zakon.kz со ссылкой на "Интерфакс-Казахстан".

По его словам, если говорить нашем плане развития, то, безусловно, стоят цифры по объему финансирования, ведь банки существуют для того, чтобы финансировать экономику.

"Свыше 400 млрд тенге мы должны профинансировать, обеспечить долю кредитного портфеля от общих активов на уровне 60% и уровень провизий – не более 10%", - отметил он.

Жамишев добавил, что в БРК планируют увеличивать долю заемщиков в национальной валюте.

"При выборе проектов к финансированию мы должны контролировать, чтобы они в полной мере соответствовали программе индустриализации, совершенствовать свои бизнес-процессы, улучшать корпоративное управление", - сказал он.

Напомним, по итогам I полугодия 2017 года чистая прибыль БРК составила 2, 874 млрд тенге, за три квартала – 7,189 млрд тенге.