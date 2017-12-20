В Узбекистане в коррупции подозреваются более 1,5 тысячи чиновников

В Узбекистане в первом полугодии 2017 года было возбуждено 1130 уголовных дел против 1566 должностных лиц, подозреваемых в коррупционных преступлениях.

В судебные органы были переданы 954 уголовных дела против 1442 должностных лиц. Данный показатель снизился на 23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а число возбужденных уголовных дел — на 22%. Также было обеспечено возмещение 77% от общей суммы ущерба, причиненного коррупционными преступлениями.

Анализ совершаемых коррупционных преступлений показал устойчивую динамику уменьшения их числа по всем видам. Так, правонарушения по статье 207 (должностная халатность) сократились на 39%, 209 (должностной подлог) — 38%, 167 (хищение путем присвоения или растраты) — 37%, 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями) — 35%, 206 (превышение властью или должностных полномочий) — 31%, 210-212 (получение, дача взятки и посредничество во взяточничестве) — на 13%.

В Узбекистане сейчас идет разработка законопроекта, который обяжет чиновников и сотрудников правоохранительных органов ежегодно представлять декларацию об имуществе, сведения о доходах и расходах, а также декларацию об имуществе, доходах и расходах членов их семей, включая родителей, супругу или супруга, детей.

Если госслужащий предоставит неверные данные о своих доходах и имуществе, а также подобные неверные данные касательно членов семьи, он будет уволен.

Источник: Sputnik Узбекистан.

Фото: Sputnik/ Михаил Кутузов.